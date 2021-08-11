Российская модель подала в суд на миллиардера США

Агентство Bloomberg рассказало историю российской модели, которая подала в суд на миллиардера и руководителя инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка.

Фото: ТАСС, Instagram ТАСС, Instagram

Про главную героиню известно немного. Гузель Ганиева эмигрировала в Штаты, когда ей было чуть больше 20 лет (сейчас — 38). Мечтала стать моделью. В 2011-м получила диплом Гарвардской школы бизнеса. Сначала женщина обвинила Леона Блэка в многолетних домогательствах, насилии и клевете. Блэк, по ее словам, преследовал ее с 2008 года, когда они впервые встретились. Позже бизнесмен в интервью New York Post заявил, что у него «по глупости» был роман с Ганиевой, который закончился семь лет назад. По его версии, Ганиева вымогала деньги за молчание.

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«Чтобы оградить семью от публичного скандала», бизнесмен ей платил. Теперь Ганиева скорректировала иск и указала, что миллиардер однажды отправил ее во Флориду, чтобы встретиться с ныне покойным известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого он называл своим «лучшим другом». Дело было в 2008-м, когда Эпштейн отбывал срок за привлечение несовершеннолетних к занятиям проституцией. В то время Эпштейну разрешили отбывать часть срока в его доме. Ганиева говорит, что тут харассмент проявлялся в том, что Блэк взглядом приказывал ей, чтобы она легла между ним и Эпштейном. Звучит не очень убедительно, считает адвокат Александр Трещев:

Александр Трещев юрист:

«Эпштейн был королем неограниченного доступа к девушкам, поэтому, наверное, он последний, кто нуждался в том, чтобы получать услуги от третьих лиц, у него была своя армия. Роль проституток играли даже начинающие голливудские актеры, некоторые из которых потом преуспели на Уолл-стрит, сделав блистательную карьеру, и [сейчас они] не делают никаких заявлений. Я думаю, из того, что происходит, его сейчас уже никто не осуждает. Все понимают, что он, скорее всего, жертва. Просто хотят выдоить из него какие-то деньги».

В марте Блэк ушел с поста главного исполнительного директора Apollo Global Management. Он ее соучредитель, руководил инвестиционной компанией 30 лет. Состояние Блэка — больше 11,5 млрд долларов. Американская пресса освещает его харассмент-историю сдержанно и аргументированно расставляет акценты. Защита будет строить свою позицию очень жестко, к модели могут возникнуть вопросы, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина: