Производителя Барби обвинили в расизме

Компания Mattel оказалась под прицелом критиков после того, как выпустила новую инклюзивную линейку кукол Барби-спортсменок. Производителя обвинили в расизме из-за того, что среди игрушек не оказалось Барби-азиатки, пишет Daily Mail.

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Новая коллекция кукол Барби «Олимпийские игры», которая является частью официальных товаров «Токио-2020», была первоначально выпущена в феврале прошлого года, однако Mattel начала повторно продвигать линейку, с началом старта Игр в середине прошлого месяца.

В рамках «инклюзивной» коллекции компания разработала пять новых кукол, представляющих новые виды спорта, которые были добавлены к Олимпийским играм до 2020 года: софтбол, скалолазание, карате, скейтбординг и серфинг. У каждой куклы свой оттенок кожи, цвет волос и форма тела. Однако, как заметили многие пользователи, среди них нет ни одной представительницы азиатской культуры — учитывая, что сама Олимпиада проходила в Японии.

Пользователи в соцсетях раскритиковали компанию и выразили свое разочарование в отсутствии разнообразия. А некоторые даже пообещали бойкотировать Mattel и не покупать кукол Барби своим детям.