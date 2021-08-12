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В США предупредили о последствиях «Северного потока-2» для энергетики Европы

Lenta.ruиещё 6
50 минут назад

Обозреватель и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Юлия-Сабина Джоджа в статье журналу National Interest предупредила, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» будет иметь дорогостоящие последствия для безопасности и энергетики Европы.

В США предупредили о последствиях «Севпотока-2» для Европы
Фото: @NSP2_Rossiya@NSP2_Rossiya

Она отметила, что Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, однако расплачиваться за это придется другим странам Европейского союза (ЕС), в основном — восточноевропейским.

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», — заявила Джоджа.

Обозреватель добавила, что для Киева введение «Северного потока-2» в эксплуатацию будет означать рост цен на газ, поэтому «ситуация будет становиться все опаснее». Она подчеркнула, что лишение Украины транзитных сборов спровоцирует сокращение экономических выгод и энергетической безопасности.

Ранее глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что запуск «Северного потока-2» важен для Европы, поскольку позволит снизить волатильность цены на газ и поможет снизить текущее напряжение на рынке. В компании отметили снижение рисков задержки или незавершения строительства газопровода после заключения сделки по нему между США и Германией. Маубах выразил надежду на то, что запуск проекта состоится в этом году.

Компании,Экономика,ЕС,
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