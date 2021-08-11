Конкурент купит Avast за $8,6 млрд

Американский разработчик программного обеспечения (ПО) для информационной безопасности NortonLifeLock (ранее Symantec) договорился о покупке чешского конкурента в лице создателя антивируса Avast. Сделку планируется закрыть до середины 2022 года. Её стоимость зависит от варианта оплаты, который выберут выберут акционеры Avast. Она может составить от $8,1 млрд до $8,6 млрд.

Фото: Reuters Reuters

Акционеры Avast могут выбрать один из двух вариантов оплаты. Каждая акция чешского разработчика даёт право получить либо $2,37 и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock, сообщил «Интерфакс», сославшийся на сообщение компаний.

Видео дня

Оба варианта рассчитали, исходя из стоимости акций NortonLifeLock на 13 июля 2021 года — последний день до появления сведений о возможной покупке Avast. На момент закрытия торгов ценные бумаги компании стоили $27,2.

Бесплатной версией Avast пользуются более 435 млн пользователей, поэтому покупка чешского производителя антивирусов предоставит американской компании доступ к одной из крупнейших клиентских баз в отрасли, сообщил Bloomberg. Главный исполнительный директор NortonLifeLock Винсент Пилетт заявил агентству, что компания планирует усилить платформу кибербезопасности и сделать её доступной для более чем 500 млн пользователей.

Впервые о возможности сделки между разработчиками антивирусов стало известно в июле. Тогда The Wall Street Journal оценил её в $8 млрд. По словам Пилетта, работникам компаний следует готовиться к волне сокращений. В сумме в Avast и Norton работают около 5000 человек. Новое руководство планирует сократить их количество до 4000.

Компания Avast появилась в 1988 году. В 2018-м разработчик вышел на биржу, проведя первичное размещение акций (IPO). В 2020 году выручка Avast составила около $893 млн. При этом чистая прибыль сократилась на 31,8% и оказалась на отметке $169,6 млн.