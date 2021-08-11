Первый бизнесмен из "лондонского списка" получил 4,5 года

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Андрея Каковкина, первого бизнесмена из "лондонского списка", к 4,5 годам общего режима. Об этом "Рамблеру" рассказала адвокат Каковкина Ольга Селихова.
"Получил 4,5 года колонии общего режима. Причем прокурор просил 4 года, а суд вот так "расщедрился", - заявила она.
При это сторона защиты бизнесмена планирует подавать апелляцию и уверена в своем успехе.
"В апелляции приговор, конечно, не устоит. Там куча ошибок", - заявила Селихова.
В частности, Селихова утверждает, что ранее Каковкин уже был приговорен к условному наказанию. При этом в своем текущем решении суд не учел предыдущий приговор.
"Решая вопрос о назначении наказания в соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений", - заявила защитница.
Каковкин обвинялся в том, что похитил 21 млн рублей под предлогом покупки земли в Краснодарском крае. По данным следствия, он получил эту сумму от предпринимателя, которому предложил свои услуги.
В итоге суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Каковкин прибыл в Россию в 2018 году. Он был первым бизнесменом из так называемого "лондонского списка" или "списка Титова", пожелавшим вернуться на родину. Список включал в себя 16 бизнесменов, имеющих проблемы с законом в России, но желающих вернуться в страну.