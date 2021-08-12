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ЦБ РФ готовит для банков новые ограничения по выдаче кредитов

Ura.Ru
14 минут назад

Надбавки к коэффициентам риска по кредитам должны будут удержать российские банки от выдачи рискованных займов. Об журналистам рассказали в Центробанке.

ЦБ РФ ужесточит ограничения по кредитам для банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С октября для банков снова увеличивают надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях», — пишут «Известия».

Эта мера должна будет снизить объем выдаваемых банками рискованных кредитов и, как следствие, притормозить рост долговой нагрузки россиян.

В настоящее время средний показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) в России составляет 61,1%. Почти треть кредитов банки выдают заемщикам, которые тратят на их погашение почти весь заработок, добавляет издание. Ранее сообщалось, крупные российские банки подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

Компании,Центральный банк России,газета "Известия",
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