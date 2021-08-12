ЦБ РФ ужесточит ограничения по кредитам для банков

Надбавки к коэффициентам риска по кредитам должны будут удержать российские банки от выдачи рискованных займов. Об журналистам рассказали в Центробанке .

«С октября для банков снова увеличивают надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях», — пишут «Известия».

Эта мера должна будет снизить объем выдаваемых банками рискованных кредитов и, как следствие, притормозить рост долговой нагрузки россиян.

В настоящее время средний показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) в России составляет 61,1%. Почти треть кредитов банки выдают заемщикам, которые тратят на их погашение почти весь заработок, добавляет издание. Ранее сообщалось, крупные российские банки подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам.