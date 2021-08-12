Российское вино резко подорожает

Стоимость винограда технических сортов резко подорожала из-за запрета на использование импортного виноматериала для производства российского вина, сообщили «Коммерсанту» опрошенные эксперты и участники винного рынка.

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В Крыму она выросла с 60 рублей до 150 рублей за 1 кг, а в некоторых случаях — до 200 рублей за 1 кг, в Краснодарском крае — с 60–70 рублей до 100 рублей за 1 кг за год, отметили собеседники издания.

На стоимость сильно влияют сорт и объем закупки, небольшим винодельням сырье обходится дороже, заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. В целом средняя цена на виноград технических сортов в 2021 году будет превышать 100 рублей за 1 кг, предупреждает он. Рост цен обусловлен резким повышением спроса на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии. Документ предполагает запрет на использование импортного виноматериала, иначе компании должны указывать на своей продукции, что она не является вином.

Собеседник в крупной крымской винодельне допустил дальнейшее удорожание винограда на полуострове в связи с неблагоприятной погодой весной.

По данным аналитиков агентства НКР, в 2021–2022 годах российское вино может подняться в цене на 15–20% на фоне подорожания винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев.

По словам Ставцева, удорожание сырья в первую очередь может повлечь за собой отказ от промо, доля которого в российском вине и так сильно уменьшилась.