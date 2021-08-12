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«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты до 50%

News.ruиещё 2
46 минут назад

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты по внутренним рейсам до 50%. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты до 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акция распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны. Кроме того, тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.

Срок действия мер — с 13 сентября по 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» перестал допускать пилотов и бортпроводников к полётам без отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Тестирование будет проводиться во время предполётного осмотра медработниками медцентра авиакомпании. Результаты теста будут выдаваться сразу в кабинете предполётного досмотра.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил для NEWS.ru, что «Аэрофлот» потратит на ПЦР-тестирование пилотов большие суммы, что скажется и на цене билетов. Дельдюжов сообщил, что проводники с пилотами и членами экипажа обойдутся примерно в 10 тысяч. Учитывая требование, что тестироваться надо каждые три дня, это 100 тысяч ПЦР в месяц. Если ориентироваться на стоимость ПЦР-теста в Шереметьево, получается 250 миллионов в месяц.

Компании,Игорь Дельдюжов,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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