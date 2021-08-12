«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты до 50%

«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты по внутренним рейсам до 50%. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

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Акция распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны. Кроме того, тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.

Срок действия мер — с 13 сентября по 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» перестал допускать пилотов и бортпроводников к полётам без отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Тестирование будет проводиться во время предполётного осмотра медработниками медцентра авиакомпании. Результаты теста будут выдаваться сразу в кабинете предполётного досмотра.