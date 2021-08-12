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Apple «вернула» России контроль над Чечней на украинских картах

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Компания Apple исправила название Чеченской республики на украиноязычных картах Apple Maps. В начале августа регион значился в них как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия, запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РИА Новости.

Apple «вернула» России контроль над Чечней на украинских картах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Потерю контроля» над регионом ранее заметили пользователи мобильных устройств на операционной системе iOS при переключении с русской на украинскую версию приложения. На картах республика была отмечена как субъект, входящий в состав Российской Федерации, однако носила название, полученное во время провозглашения «независимости» в 1991 году. Вернула субъекту прежнее наименование Apple утром 12 августа.

Официально Чеченская республика Ичкерия была уничтожена в 2000 году в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, которую называют Второй чеченской войной. Ликвидация подполья и командиров движения продолжалась до начала 2020-х годов.

Ранее стало известно, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного радикала, который в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на военнослужащих 76-ой Псковской дивизии в Чечне в 2000 году. В сражении были убиты 84 российских солдата и офицера, террористы потеряли более 500 человек.

Компании,Шамиль Басаев,Apple,Lenta.ru,
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