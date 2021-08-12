Богачей призвали отдать триллионы ради вакцинации всего мира

Единовременный 99-процентный налог на прирост доходов миллиардеров во время пандемии мог бы обеспечить вакцинацию всего мира, а также дотацию размером в 20 тысяч долларов всем безработным. Об этом сказано в сообщении международной благотворительной организации Oxfam.

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В исследовании отмечается, что налог принес бы 5,4 триллиона долларов. При этом порядка 2,7 тысячи миллиардеров в мире все равно останутся богаче на 55 миллиардов долларов, чем до пандемии.

В Oxfam призвали правительства задуматься над налогом для сверхбогатых, чтобы те отдали деньги ради нуждающихся. По подсчетам организации, с начала пандемии состояние миллиардеров взлетело на 69 процентов (до 13,5 триллиона долларов). За последние 17 месяцев их капитал вырос больше, чем за последние 15 лет.

Ранее аналитики Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян. Выяснилось, что 500 человек (менее 0,0001 процента взрослого населения стран) в совокупности владеют 40 процентами всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны. Это больше 600 миллиардов долларов.