Минимальная стоимость поездки на такси повысится

В осеннюю сессию Госдума собирается принять закон, посвященный регулированию деятельности такси. Как пишет Forbes, экономический факультет МГУ просчитал его экономический эффект и пришел к выводу, что из-за минимального базового тарифа за поездку в 150 рублей в Москве водители будут терять от 4,5 до 5,1 млрд рублей в год. Насколько это правдоподобно?

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Законопроект о такси давний. В первом чтении его приняли еще три года назад. Ко второму чтению, которое планировалась на 2019 год, появилась резкая его критика со стороны Государственно-правового управления администрации президента и агрегаторов такси. В частности за то, что работу в такси предлагали запретить для иностранцев. Кроме того предлагалось ввести регулирование тарифов Минтрансом. Тогда против этого выступила также и антимонопольная служба, напоминает председатель общественного движения «Форум Такси», таксист Олег Амосов:

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Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум Такси», таксист: «Борьба агрегаторов между собой привела к демпингу. Рынок стал перекошенным. И водитель сам не понимает даже, какая будет стоимость поездки, и пассажир не понимает. При одном и том же расстоянии при затратах примерно одного и того же времени стоимость поездки может меняться в разы. ФАС России однозначно в свое время говорил, что не разрешат регулирование ни верхней планки, ни нижней. Каким образом сейчас начать это регулирование? Здесь должно быть основание, и такого основания я в данный момент не вижу, да и все участники рынка не видят».

Закон о такси сложный и многострадальный. Но то, что предлагается ввести нижнюю планку — чтобы поездка не становилась дешевле, чем на автобусе, позволит уменьшить число конфликтных ситуаций, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Конечно же, в них есть изрядная доля вины агрегаторов, которые вели ценовые войны, но дело не только в этом, говорит он:

Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»: «В некоторых регионах можно вызвать такси за 39 рублей, за 49 рублей. Если раньше агрегатор компенсировал таксисту стоимость между тем, что заплатил пассажир, и реальной себестоимость поездки, то в последние годы такая практика прекратилась. Таксист приезжает и вдруг обнаруживает, что он должен вести пассажира за 70 рублей. А там не один пассажир, а допустим 4 пассажира, да еще и ноги у них грязные, в глине. И после такой поездки за 70 рублей таксисту надо проехать на мойку за 400 рублей».