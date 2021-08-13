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Росавиация запретила "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Газета.Ruиещё 21
29 минут назад

Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, но перевозчик все еще может выполнять грузовые рейсы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

Росавиация запретила "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глубоководные аппараты Минобороны России нашли вертолет Ми-8, который рухнул в озеро Курильское на Камчатке. Он был на глубине 110-111 метров.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Компании,Министерство обороны,Росавиация,ИТАР-ТАСС,
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