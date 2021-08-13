Росавиация запретила "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-аэро" перевозить пассажиров после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, но перевозчик все еще может выполнять грузовые рейсы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глубоководные аппараты Минобороны России нашли вертолет Ми-8, который рухнул в озеро Курильское на Камчатке. Он был на глубине 110-111 метров.