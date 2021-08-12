Билл Гейтс решил дать денег на спасение планеты

Билл Гейтс обещает помочь американскому правительству в деле спасения планеты и выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата, но только если президент США Джо Байден подпишет законопроект об инвестициях в инфраструктуру на 1,2 триллиона долларов. Об этом пишет Forbes.

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Государственная инициатива предполагает траты в размере 73 миллиардов долларов на «зеленое» переоснащение энергетики, еще 21 миллиард долларов должен пойти на помощь компаниям в очистке старых промышленных и энергетических объектов.

В рамках законопроекта Сената об инвестициях в инфраструктуру на 1,2 триллиона долларов Билл Гейтс пообещал выделить 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь государству в борьбе с изменением климата. Однако вокруг законодательной инициативы развились большие споры, и Конгресс не торопится ее одобрять. Если проект не примут, Гейтс заявил, что будет крайне разочарован и направит свои средства в другие страны.

Он также предупредил, что подобные проекты набирают обороты в Европе и Азии, а это значит, что США могут потерять лидерство в этом направлении. По словам Гейтса, критически важным для всех климатических технологий является снижение затрат на их использование и одновременно повсеместное внедрение. Этого невозможно добиться без правильной правительственной политики, которая как раз предлагается в разработанном законе.