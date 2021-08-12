Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях и билбордах

Сбер разместил изображения российских спортсменов — победителей и призеров Олимпиады в Токио — на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране в рамках проекта «Российские истории». При помощи него Сбер рассказывает о героях среди нас. Снимки напомнят клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремленности олимпийцев, которые даже в сложнейших условиях продемонстрировали выдающиеся результаты.
Идею поддержали звезды мировой художественной гимнастики, серебряные призеры Олимпиады — сестры Дина и Арина Аверины. Также «СберПервый» предложил спортсменкам сотрудничество.
«Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника Игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект «Российские истории», который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни», — отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.
Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина назвала инициативу Сбера отличной идеей. Она подчеркнула также, что страна должна знать своих героев.
«Страна должна знать своих героев, и не только в лицо — и вид спорта, имя, фамилию. Потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, а когда люди не знают ни тебя, ни твой вид спорта — это становится обидно», — сказала спортсменка.