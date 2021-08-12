Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях и билбордах

«Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника Игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект «Российские истории», который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни», — отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.