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Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США

Газета.Ruиещё 9
1 час назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о национальных российских символах, таких как водка, медведи и балалайка. Об этом он сказал во время выступления на арт-кластере "Таврида", передает РИА "Новости".

Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Слава Богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе", - сказал глава МИД РФ.

Он выразил мнение, что намного лучше, когда иностранцы воспринимают Россию в позитивном ключе. По словам дипломата, лучше улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у людей индейцы, например.

"Их (индейцев - прим.) судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", - отметил министр.

Лавров добавил, что такие символы, как у России, "от жизни" и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было".

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