Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о национальных российских символах, таких как водка, медведи и балалайка. Об этом он сказал во время выступления на арт-кластере "Таврида", передает РИА "Новости".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Слава Богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе", - сказал глава МИД РФ.

Он выразил мнение, что намного лучше, когда иностранцы воспринимают Россию в позитивном ключе. По словам дипломата, лучше улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у людей индейцы, например.

"Их (индейцев - прим.) судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", - отметил министр.