Украина может потерять партнёрство с Китаем в ситуации по «Мотор Сич»

Из-за того, что украинские власти не собираются урегулировать конфликт с Пекином по поводу национализации «Мотор Сич», Украина может потерять Китай как верного экономического партнёра. Об этом «Экономика сегодня» сообщил директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай пытался смягчить остроту противостояния, из Пекина неоднократно делались заявления о готовности дальше развивать китайско-украинскую торговлю. Они озвучивались профильными министерствами и были нацелены на то, чтобы показать, что «Мотор Сич» является отдельным вопросом, — отмечает эксперт.

Однако украинская сторона намёков со стороны Китая не поняла. Теперь Пекин не собирается отступать, так как в «Мотор Сич» были вложены значительные средства и разрешение этого конфликта стало уже делом национального достоинства, считает Маслов.

Как считает эксперт, Китай будет обращаться в арбитражные суды, чтобы хоть как-то защитить свои права. Из-за этого отношения двух стран могут измениться. При этом о прекращении торговли не может быть и речи, так как Украина для Китая лакомое место. Но условия торговли могут стать более жёсткими.

Кроме того, Украина теперь не сможет создать за счёт Китая линию экономической безопасности против России. Недальновидность стратегии может привести к серьёзным потерям в долгосрочной перспективе, резюмирует Маслов.