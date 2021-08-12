Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украина может потерять партнёрство с Китаем в ситуации по «Мотор Сич»

News.ru
1 час назад

Из-за того, что украинские власти не собираются урегулировать конфликт с Пекином по поводу национализации «Мотор Сич», Украина может потерять Китай как верного экономического партнёра. Об этом «Экономика сегодня» сообщил директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

Украина может потерять партнёрство с Китаем в ситуации по «Мотор Сич»
Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look PressDmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай пытался смягчить остроту противостояния, из Пекина неоднократно делались заявления о готовности дальше развивать китайско-украинскую торговлю. Они озвучивались профильными министерствами и были нацелены на то, чтобы показать, что «Мотор Сич» является отдельным вопросом, — отмечает эксперт.

Однако украинская сторона намёков со стороны Китая не поняла. Теперь Пекин не собирается отступать, так как в «Мотор Сич» были вложены значительные средства и разрешение этого конфликта стало уже делом национального достоинства, считает Маслов.

Как считает эксперт, Китай будет обращаться в арбитражные суды, чтобы хоть как-то защитить свои права. Из-за этого отношения двух стран могут измениться. При этом о прекращении торговли не может быть и речи, так как Украина для Китая лакомое место. Но условия торговли могут стать более жёсткими.

Кроме того, Украина теперь не сможет создать за счёт Китая линию экономической безопасности против России. Недальновидность стратегии может привести к серьёзным потерям в долгосрочной перспективе, резюмирует Маслов.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский 22 августа обсудят гарантии со стороны ФРГ после запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Компании,Экономика,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Алексей Маслов,Мотор Сич,РУДН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители