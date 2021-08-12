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Reddit захотела добиться оценки в $10 млрд

Секрет Фирмыиещё 1
44 минуты назад

Администрация платформы Reddit объявила о подготовке к новому раунду финансирования. Компания планирует привлечь $700 млн и добиться оценки более $10 млрд. Предыдущая оценка Reddit в феврале превысила $6 млрд. Если инвестиционный раунд пройдёт успешно, общая сумма средств, привлечённых компанией в 2021 году, составит $950 млн.

Reddit захотела добиться оценки в $10 млрд
Фото: ReutersReuters

В своём сообщении руководство Reddit подчеркнуло, что за второй квартал 2021 года платформа утроила выручку от рекламы и заработала $100 млн.

По информации Reddit, новый раунд инвестиций возглавит холдинг Fidelity Management and Research Company и другие действующие инвесторы. Привлечённые инвестиции направят на развитие платформы и её бизнеса — в том числе на работу на международном уровне, внедрение новых вариантов развития и расширение рекламных возможностей.

В начале 2021 года Reddit привлёк внимание экономистов своим «бунтарским» поведением. Некоторые пользователи платформы заинтересовались биржевым рынком, начали скупать акции «вымирающей» сети магазинов GameStop и разогнали её котировки до небывалых высот. Потом эти же пользователи переключились на небольшие валюты, серебро и акции малоизвестных компаний.

В августе реддиторов заподозрили в манипуляции акциями онлайн-платформы для трейдинга Robinhood. Сначала их стоимость упала, а затем взлетела на 80% за считанные минуты.

Последний раз платформа привлекала финансы инвесторов в феврале 2021 года.

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