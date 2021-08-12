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Новая функция решит одну из проблем пользователей WhatsApp

Елена Прошина
39 минут назад

Компания Samsung анонсировала новую функцию WhatsApp для смартфонов. Благодаря ей пользователи смогут безопасно передавать историю чатов между устройствами, которые работают на iOS и Android с помощью кабеля, сообщает Digital Trends.

Новая функция решит одну из проблем пользователей WhatsApp
Фото: ТАССТАСС

Пока функция работает только на недавно представленных компанией Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В будущем компания обещает расширить поддержку до всех устройств бренда под управлением Android 10 и выше. Для переноса потребуется кабель Lightning на USB-C – достаточно подключить устройства к кабелю и выбрать необходимый пункт переноса в меню.

До этого нововведения пользователи iPhone и остальных устройств на Android не могли перенести свои переписки со смартфонов других компаний. Неизвестно, как скоро схожая технология появится на Android-смартфонах других производителей.

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