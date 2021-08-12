Новая функция решит одну из проблем пользователей WhatsApp

Компания Samsung анонсировала новую функцию WhatsApp для смартфонов. Благодаря ей пользователи смогут безопасно передавать историю чатов между устройствами, которые работают на iOS и Android с помощью кабеля, сообщает Digital Trends.

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Пока функция работает только на недавно представленных компанией Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В будущем компания обещает расширить поддержку до всех устройств бренда под управлением Android 10 и выше. Для переноса потребуется кабель Lightning на USB-C – достаточно подключить устройства к кабелю и выбрать необходимый пункт переноса в меню.