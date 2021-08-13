В Раде придумал «пиратский» способ остановить "Северный поток - 2"

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала News One заявил, что единственный оставшийся у Соединенных Штатов способ остановить газопровод "Северный поток - 2" - испортить отношения с Германией.

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Волошин отметил, что только через "колоссальный разрыв" с ФРГ у США получится остановить завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода.

"То есть [США - "Газета.Ru"] нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам [США - "Газета.Ru"] не нравится, мы поэтому вас наказываем", - представил Волошин.

Депутат считает, что подобное поведение Соединенных Штатов может иметь огромные долгосрочные последствия и сказаться на отношениях с другими странами Европы.

"Завтра не понравится, что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", - считает Волошин.