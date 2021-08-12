Шереметьево купит 75% туроператора «Библио-Глобус»

«АО «Международный аэропорт Шереметьево» планирует приобретение 75% в уставном капитале ООО «Туроператор БГ» (туроператор «Библио-Глобус»). На данный момент сторонами подписано соглашение о намерении и оформляется соответствующее ходатайство о получении согласия на совершение сделки в ФАС», - говорится в сообщении.