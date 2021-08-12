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Шереметьево планирует купить 75% туроператора «Библио-Глобус»

Агентство «Москва»иещё 3
1 час назад

Аэропорт Шереметьево планирует купить 75% российского туроператора «Библио-Глобус», сообщили в пресс-службе авиагавани.

Шереметьево купит 75% туроператора «Библио-Глобус»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«АО «Международный аэропорт Шереметьево» планирует приобретение 75% в уставном капитале ООО «Туроператор БГ» (туроператор «Библио-Глобус»). На данный момент сторонами подписано соглашение о намерении и оформляется соответствующее ходатайство о получении согласия на совершение сделки в ФАС», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Компании,Аэропорт Шереметьево,ФАС,
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