Adidas продал Reebok за €2,1 млрд

Немецкий производитель одежды и обуви Adidas объявил, что подписал соглашение о продаже компании Reebok International Limited. Фирма сообщила, что продаст американский бренд за 2,1 млрд. Покупателем стала компания Authentic Brands Group (ABG). Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы, полученной за Reebok, Adidas распределит между акционерами.

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«Reebok — это важная часть Adidas. Мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца у бренд Reebok появятся хорошие возможности для долгосрочного успеха», — заявил главный исполнительный директор Adidas Каспер Рорстед в пресс-релизе компании.

О том, что Adidas может продать бренд Reebok, Bloomberg сообщал в конце октября 2020 года. Агентство отмечало, что во время пандемии нового коронавируса Reebok пострадал сильнее Adidas.

В феврале 2021 года производитель одежды подтвердил, что планирует продать американский бренд. Руководители компании посчитали, что Reebok и Adidas смогут намного лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга.

После продажи Reebok Adidas сосредоточится на усилении собственных позиций на мировом рынке спортивных товаров.