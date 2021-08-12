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Adidas продал Reebok за €2,1 млрд

Секрет Фирмыиещё 1
46 минут назад

Немецкий производитель одежды и обуви Adidas объявил, что подписал соглашение о продаже компании Reebok International Limited. Фирма сообщила, что продаст американский бренд за 2,1 млрд. Покупателем стала компания Authentic Brands Group (ABG). Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы, полученной за Reebok, Adidas распределит между акционерами.

Adidas продал Reebok за €2,1 млрд
Фото: ТАССТАСС

«Reebok — это важная часть Adidas. Мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца у бренд Reebok появятся хорошие возможности для долгосрочного успеха», — заявил главный исполнительный директор Adidas Каспер Рорстед в пресс-релизе компании.

О том, что Adidas может продать бренд Reebok, Bloomberg сообщал в конце октября 2020 года. Агентство отмечало, что во время пандемии нового коронавируса Reebok пострадал сильнее Adidas.

В феврале 2021 года производитель одежды подтвердил, что планирует продать американский бренд. Руководители компании посчитали, что Reebok и Adidas смогут намного лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга.

После продажи Reebok Adidas сосредоточится на усилении собственных позиций на мировом рынке спортивных товаров.

В августе стало известно, что резкий рост количества заболевших COVID-19 во Вьетнаме угрожает мировому производству одежды и обуви, особенно спортивных брендов. В стране находятся производства Nike, Adidas и других компаний. Часть заводов уже закрыли из-за большого числа заболеваний.

Компании,Каспер Рорстед,Bloomberg,
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