«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса»

Компания «Яндекс» отказалась от покупки торговой сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По словам одного из собеседников издания, «Азбука вкуса» интересовала «Яндекс» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами.

Другой источник предполагает, что выход из переговоров может быть связан с высокой оценкой актива.

О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне писало издание The Bell. Сообщалось, что смысл сделки заключается в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», который активно развивает сегмент продажи готовой еды. Планировалось, что благодаря сделке «Яндекс.Лавка» сможет быстро нарастить это направление, а также снизить закупочные цены.

Еще раньше «Азбука вкуса» заключила стратегическое партнерство по развитию экспресс-доставки с «Яндекс.Едой», отказавшись от других служб, в том числе собственной — «АВ Экспресс-меню».

По словам источников «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» по-прежнему рассматривают продажу бизнеса. Теперь торговую сеть может приобрести кто-то из крупных ритейлеров. Среди претендентов называются «Магнит» и X5 Group.