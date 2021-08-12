Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса»

Вероника Полынина
37 минут назад

Компания «Яндекс» отказалась от покупки торговой сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из собеседников издания, «Азбука вкуса» интересовала «Яндекс» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами.

В «Азбуке вкуса» сменился президент

Другой источник предполагает, что выход из переговоров может быть связан с высокой оценкой актива.

О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне писало издание The Bell. Сообщалось, что смысл сделки заключается в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», который активно развивает сегмент продажи готовой еды. Планировалось, что благодаря сделке «Яндекс.Лавка» сможет быстро нарастить это направление, а также снизить закупочные цены.

Еще раньше «Азбука вкуса» заключила стратегическое партнерство по развитию экспресс-доставки с «Яндекс.Едой», отказавшись от других служб, в том числе собственной — «АВ Экспресс-меню».

По словам источников «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» по-прежнему рассматривают продажу бизнеса. Теперь торговую сеть может приобрести кто-то из крупных ритейлеров. Среди претендентов называются «Магнит» и X5 Group.

Сеть магазинов «Азбука вкуса» включает в себя 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily», три специализированных винных магазина «AB Энотека» и пять семейных гипермаркетов «АВ Маркет». Все торговые точки расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Компании,"Магнит",Яндекс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители