«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса»

Компания «Яндекс» отказалась от покупки торговой сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, «Азбука вкуса» интересовала «Яндекс» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами.
Другой источник предполагает, что выход из переговоров может быть связан с высокой оценкой актива.
О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне писало издание The Bell. Сообщалось, что смысл сделки заключается в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», который активно развивает сегмент продажи готовой еды. Планировалось, что благодаря сделке «Яндекс.Лавка» сможет быстро нарастить это направление, а также снизить закупочные цены.
Еще раньше «Азбука вкуса» заключила стратегическое партнерство по развитию экспресс-доставки с «Яндекс.Едой», отказавшись от других служб, в том числе собственной — «АВ Экспресс-меню».
По словам источников «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» по-прежнему рассматривают продажу бизнеса. Теперь торговую сеть может приобрести кто-то из крупных ритейлеров. Среди претендентов называются «Магнит» и X5 Group.
Сеть магазинов «Азбука вкуса» включает в себя 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily», три специализированных винных магазина «AB Энотека» и пять семейных гипермаркетов «АВ Маркет». Все торговые точки расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.