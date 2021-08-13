Бельгийскую НПО признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной бельгийскую неправительственную организацию «Международное партнерство за права человека» (International Partnership for Human Rights, IPHR). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, решение было принято по результатам изучения поступивших материалов.

По данным из открытых источников, НПО «Международное партнерство за права человека» была создана в Брюсселе в 2008 году. Организация сотрудничает с представителями гражданского общества различных государств, «поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения».