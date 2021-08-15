Президент Natura Siberica ответил на обвинения в рейдерском захвате

Президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников. Об этом сообщает Forbes.

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По словам Буйлова, с момента смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова совладельцы не давали возможность управленцам, назначенным в рамках наследственного дела, исполнять свои обязанности.

"Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании. Кто здесь рейдеры после этого?" - подчеркнул Буйлов.

Буйлов опроверг информацию о том, что в офис компании были вызваны "бойцы". По его словам, это "внешние помощники", которых пригласили, чтобы посмотреть документы.