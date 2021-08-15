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Президент Natura Siberica ответил на обвинения в рейдерском захвате

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников. Об этом сообщает Forbes.

Президент Natura Siberica ответил на обвинения в рейдерском захвате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Буйлова, с момента смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова совладельцы не давали возможность управленцам, назначенным в рамках наследственного дела, исполнять свои обязанности.

"Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании. Кто здесь рейдеры после этого?" - подчеркнул Буйлов.

Буйлов опроверг информацию о том, что в офис компании были вызваны "бойцы". По его словам, это "внешние помощники", которых пригласили, чтобы посмотреть документы.

Ранее cотрудники компаний "Натура Сиберика" и "Первое Решение" заявили в соцсетях о рейдерском захвате компаний. Они сообщили, что всем, кто работает в удаленном режиме, без уведомления и объяснения причин отключили доступ к компьютерам. Это привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.

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