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В «Пятерочку» и «Магнит» пришли с проверкой из-за роста цен

Lenta.ruиещё 15
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки крупнейших торговых сетей в связи с обращениями граждан по поводу роста цен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рейды на предмет монопольного сговора идут в сетях Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит».

Власти пообещали снизить цену на «борщевой набор»

ФАС намерено оценить ценообразование у главных российских ретейлеров и понять, имеет ли место необоснованное повышение цен на товары. Если это предположение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.

Компании,Видео,"Магнит",ФАС,
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