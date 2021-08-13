Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки крупнейших торговых сетей в связи с обращениями граждан по поводу роста цен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Рейды на предмет монопольного сговора идут в сетях Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит».
ФАС намерено оценить ценообразование у главных российских ретейлеров и понять, имеет ли место необоснованное повышение цен на товары. Если это предположение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.