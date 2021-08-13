"В целом материал издания The National Interest отражает состояние умов не только RAND Corporation, на которую ссылается автор, но и вообще Соединенных Штатов. Потому что сверхзадача американской военной политики - создать такое соотношение военных сил, которое бы позволило им контролировать военную эскалацию. То есть развитие военного конфликта на той стадии, на которой им это было бы удобно. Это обоснование для того, чтобы создать достаточно мощный потенциал новейших неядерных вооружений (прежде всего, высокоточного оружия), которые по своей эффективности будут равносильны ядерному тактическому оружию, и параллельно "раскрутить" политическую кампанию о запрете ядерного оружия. Понимая, что экономически и технологически Запад значительно мощнее (примерно в 30 раз), чем Российская Федерация, это означает, что такое соревнование на уровне неядерных вооружений должно неизбежно закончиться колоссальным преимуществом Запада. То есть нарушением военного баланса. Если это будет сделано, то в случае военного конфликта, опираясь на такой потенциал, Запад сможет контролировать развитие эскалации и иметь "свободные руки" для того, чтобы использовать силовые, но не военные средства. Это очень важно. Основной акцент делается на силовые информационно-когнитивные и прочие средства. Но для того, чтобы их активно использовать, безусловно, нужно превосходство в военных средствах. Но это превосходство ликвидировалось за счет наличия ядерного оружия, паритета в ядерных вооружениях, за счет систем стратегической обороны РФ. В том числе таких технологических прорывов, как "гиперзвук". Если все это исключить, тогда у Запада будет очевидное военное преимущество. И на фоне этого преимущества можно использовать как захочется силовые невоенные инструменты, что они сейчас и делают: от спортивного шельмования до информационно-когнитивных провокаций и бесконечных спекуляций. Все это можно использовать так нагло и беспардонно, если у тебя есть военное превосходство", - отметил Подберезкин.