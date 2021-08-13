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Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Тилля Линдеммана в нарушении авторских прав на рынке NFT

Елена Прошина
45 минут назад

Эрмитаж заявил, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн использует его название и кадры, сделанные среди картин, без согласования для торговли на NFT-рынке.

Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Тилля Линдеммана в нарушении авторских прав на рынке NFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в пресс-службе музея, музыкант запустил проект «NFTill» и собрался продать серию изображений, состоящую из фотографий самого себя во время съемок клипа «Любимый город». При этом у самого Эрмитажа музыкант никакого разрешения не спрашивал.

«Предостережение о нарушении лицензионной политики музея, направленное г-ну Линдеманну на стадии анонса его проекта «NFTill», не получило отклика – и нелегальные токены выгружены на маркетплейс. Теперь Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире — столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT», – сообщили в музее.

В социальных сетях подчеркивается, что до этого лидер Rammstein подписал с Эрмитажем договор, что все кадры из залов могут появляться исключительно в клипе.

Цена самого дорого лота составила сто тысяч евро. Согласно описанию, покупатель также получит возможность поужинать с Тиллем в Москве до 22 августа и позвать с собой одного друга.

Компании,Эрмитаж,
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