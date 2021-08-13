Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки ее оголтелой эксплуатации варварским капитализмом», — полагает Рогозин.