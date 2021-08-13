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Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики

Lenta.ru
1 час назад

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики. Мнение главы госкорпорации приводит ТАСС.

Рогозин обозначил миллиардерам цель космонавтики
Фото: ТАССТАСС

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки ее оголтелой эксплуатации варварским капитализмом», — полагает Рогозин.

Таким образом гендиректор госкорпорации прокомментировал дискуссию, развернувшуюся во французской прессе, касающуюся планов американского инженера и главы компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс.

В августе Рогозин выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

В том же месяце SpaceX собрала прототип самой высокой в истории ракеты Starship, которую планирует использовать для полетов на Луну и Марс.

Компании,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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