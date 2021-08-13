Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ВТБ повысил ставки по ипотеке

Газета.Ru
54 минуты назад

Банк ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитной организации. По кредитам на новостройки, готовое жилье и рефинансирование базовая ставка увеличится на 0,4 процентного пункта.

ВТБ повысил ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время базовая ставка в ВТБ по кредитам на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке составляет 8,8%, а ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков — 8,2%. После пересмотра она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов) и до 8,6 % годовых соответственно. Для тех клиентов, которые уже подали заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников издания.

Представитель ВТБ также рассказал, что банк не исключает изменения ставок по ипотеке, но окончательное решение объявит позднее.

Стоит отметить, что ВТБ стал первым из топ-5 банков по выдачам ипотечных кредитов, который решил поднять ипотечные ставки после июльского решения ЦБ поднять ключевую ставку до 6,5%.

23 июля Банк России (ЦБ) поднял ключевую ставку сразу на 1 пп, до 6,5 из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Это отразится на доходности вкладов и стоимости кредитов. Вслед за решением ЦБ некоторые банки начали пересматривать ставки по ипотеке.

Компании,Банк ВТБ,Центральный банк России,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители