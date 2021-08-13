ВТБ повысил ставки по ипотеке

В настоящее время базовая ставка в ВТБ по кредитам на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке составляет 8,8%, а ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков — 8,2%. После пересмотра она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов) и до 8,6 % годовых соответственно. Для тех клиентов, которые уже подали заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников издания.