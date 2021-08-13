УЕФА выделит 6 млрд евро клубам для борьбы с кризисом из-за пандемии

Суммарно планируется выделить на эти цели 6 миллиардов евро. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от трансляций упали.