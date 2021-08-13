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УЕФА выделит 6 млрд евро клубам, чтобы помочь справиться с кризисом из-за пандемии

Sports.ruиещё 1
1 час назад

УЕФА окажет финансовую помощь футбольным клубам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

УЕФА выделит 6 млрд евро клубам для борьбы с кризисом из-за пандемии
Фото: ReutersReuters

Суммарно планируется выделить на эти цели 6 миллиардов евро. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от трансляций упали.

Согласно идее УЕФА, клубы получат доступ к средствам с более низким заемным процентом, а также смогут реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки – до 5-7 лет.

УЕФА ведет переговоры с лондонской инвестиционной компанией Centricus Asset Management по поводу финансирования данной инициативы.

Компании,УЕФА,
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