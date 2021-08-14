В системе «Роскосмоса» нашли новые многомиллионные хищения

Правоохранительные органы начали расследование нового уголовного дела о хищениях в системе «Роскосмоса». По обвинению в особо крупном мошенничестве под домашний арест был отправлен Константин Егоров — ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), разрабатывающего и выпускающего комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами.
Согласно версии следствия, в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы» (НИИ входит в состав РКС). Однако, как выяснилось, за детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн рублей, при том, что сами они стоили всего 40 млн.
Уголовное дело возбуждено против Егорова, а также гендиректора ООО «Дайтехнолоджи» Павла Авдеева. Обвиняемые своей вины не признают, уверяя, что это была обычная сделка. Им грозит до десяти лет заключения.
Ранее также сообщалось, что заместителя гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Юрия Росляка освободили от должности. Он курировал стройку космодрома «Восточный», где в течение нескольких лет выявляют многомиллиардные хищения, уточняет телеканал 360. Также Рогозин сообщил, что в космической отрасли России будут заведены новые уголовные дела по «документам прошлых лет».