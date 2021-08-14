В системе «Роскосмоса» нашли новые многомиллионные хищения

Правоохранительные органы начали расследование нового уголовного дела о хищениях в системе «Роскосмоса». По обвинению в особо крупном мошенничестве под домашний арест был отправлен Константин Егоров — ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), разрабатывающего и выпускающего комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

Согласно версии следствия, в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы» (НИИ входит в состав РКС). Однако, как выяснилось, за детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн рублей, при том, что сами они стоили всего 40 млн.

Уголовное дело возбуждено против Егорова, а также гендиректора ООО «Дайтехнолоджи» Павла Авдеева. Обвиняемые своей вины не признают, уверяя, что это была обычная сделка. Им грозит до десяти лет заключения.