Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В системе «Роскосмоса» нашли новые многомиллионные хищения

Ura.Ru
25 минут назад

Правоохранительные органы начали расследование нового уголовного дела о хищениях в системе «Роскосмоса». По обвинению в особо крупном мошенничестве под домашний арест был отправлен Константин Егоров — ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), разрабатывающего и выпускающего комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами.

В системе «Роскосмоса» нашли новые многомиллионные хищения
Фото:  Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

Согласно версии следствия, в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы» (НИИ входит в состав РКС). Однако, как выяснилось, за детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн рублей, при том, что сами они стоили всего 40 млн.

Уголовное дело возбуждено против Егорова, а также гендиректора ООО «Дайтехнолоджи» Павла Авдеева. Обвиняемые своей вины не признают, уверяя, что это была обычная сделка. Им грозит до десяти лет заключения.

Ранее также сообщалось, что заместителя гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Юрия Росляка освободили от должности. Он курировал стройку космодрома «Восточный», где в течение нескольких лет выявляют многомиллиардные хищения, уточняет телеканал 360. Также Рогозин сообщил, что в космической отрасли России будут заведены новые уголовные дела по «документам прошлых лет».

Компании,Павел Авдеев,Константин Егоров,Дмитрий Рогозин,НИИ ТП,Российские космические системы,Роскосмос,МВД,Телеканал "360° Подмосковье",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители