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Аксенов поговорил с Путиным, стоя "по пояс в воде"

Елена Прошина
48 минут назад

Глава Республики Крым Сергей Аксенов находился по пояс в воде на улице в Керчи в момент, когда ему позвонил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аксенов поговорил с Путиным, стоя "по пояс в воде"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу состоялось совещание под председательством Владимира Путина, посвященное ликвидации последствий наводнений и природных пожаров в России. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ходе него Путин спросил Аксенова, был ли тот сам в Керчи во время паводка.

«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде. Когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник», — заявил Аксенов.

В ходе совещания президент отметил беспрецедентный масштаб природных бедствий, случившихся в России в текущем году. В качестве примера он привел наводнения на юге России и масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.

Напомним, что очередной ливень обрушился на Керчь в четверг. Менее чем за сутки на регион выпало около двух месячных норм осадков. Местные реки вышли из берегов. Была подтоплена территория городского стадиона, рынок и рыбоконсервный завод. В городе оказались перекрыты несколько улиц, остановился электротранспорт. Были эвакуированы жители нескольких подтопленных домов в частном секторе.

Компании,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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