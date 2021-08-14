Аксенов поговорил с Путиным, стоя "по пояс в воде"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов находился по пояс в воде на улице в Керчи в момент, когда ему позвонил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В субботу состоялось совещание под председательством Владимира Путина, посвященное ликвидации последствий наводнений и природных пожаров в России. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ходе него Путин спросил Аксенова, был ли тот сам в Керчи во время паводка.

«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде. Когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник», — заявил Аксенов.

В ходе совещания президент отметил беспрецедентный масштаб природных бедствий, случившихся в России в текущем году. В качестве примера он привел наводнения на юге России и масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.