«Кто здесь рейдеры?». Новый президент Natura Siberica ответил на обвинения в захвате компании

Новый президент компании-производителя косметики Natura Siberica Сергей Буйлов ответил на обвинения в рейдерском захвате. По его словам, старый менеджмент мешал доступу в офис доверенным управляющим, которых назначал нотариус в рамках наследственного дела. Поэтому, как заявил Буйлов, ему пришлось пригласить «внешних помощников» чтобы ознакомиться с бумагами.

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12 августа стало известно , что новый президент Natura Siberica Сергей Буйлов не впустил в офис производителя наследников основателя компании Андрея Трубникова, который умер в начале 2021 года.

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Также не смогли попасть на работу главный бухгалтер, начальник отдела снабжения, глава службы безопасности и многие другие топ-менеджеры — им заблокировали пропуска.

Сотрудникам, которые работали на удалёнке, отключили доступ к компьютерам. В открытом письме сотрудники Natura Siberica обвинили новое руководство в «рейдерском захвате» предприятия и выразили желание работать под началом вдовы Трубникова Ирины, которая в последнее время фактически руководила компанией.

В посте, опубликованном сотрудниками Natura Siberica, сказано о «крепких молодых людях бойцовской наружности», рядом с которыми находиться «некомфортно и возможно опасно».

«Если вы проследите историю компании с момента трагической смерти Андрея Вадимовича (основателя компании Трубникова. — Прим. «Секрета»), то увидите, что менеджмент компании препятствовал доступу в неё всем управленцам, назначенным в рамках наследственного дела. Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании. Кто здесь рейдеры после этого?», — заявил Буйлов Forbes.

Он отметил, что новому руководству пришлось ограничить доступ в офис менеджерам, которые мешали «законной деятельности в интересах компании и её наследников». Также Буйлов прокомментировал слова о том, что в офисе находятся «молодые люди бойцовской наружности»:

«Это никакие не бойцы, даже на видео в интернете видно», — сказал новый президент Natura Siberica.

По словам Буйлова, ему «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть». Новоиспечённый глава компании также подтвердил, что «замки в некоторых дверях меняли исключительно с целью сохранности имущества, потому что, по заявлениям предыдущего менеджмента, ключи от именно этих дверей были утеряны».