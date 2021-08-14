В Белоруссии решили запретить все крупные соцсети, включая российские

Российская компания-разработчик средств анализа интернет-трафика VAS Experts объявила о занесении в реестр для блокировки на территории Белоруссии сразу нескольких популярных соцсетей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«К вечеру в Беларуси кучно пошло. Под блокировку попали одноклассники и инстаграм, так что теперь в реестре уже «полинтернета» (по объему трафика)», - говорится в сообщении компании.

По ее данным, в «черный список» попали такие ресурсы как facebook.com, twitter.com, vk.com, youtube.com, tiktok.com, instagram.com и ok.ru.

Сообщается, что белорусское Министерство информации первоначально решило блокировать отдельные аккаунты в этих соцсетях. Однако технически выполнить подобную задачу оказалось невозможно. По этой причине было решено блокировать домены полностью.

Несмотря на внесение белорусскими властями в реестр блокировки названных соцсетей, на территории страны пока есть возможность пользоваться их сервисами. Это связывают с тем, что не все местные интернет-провайдеры смогли выполнить распоряжение Министерства информации Белоруссии.