Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже рассказал, как спасал пострадавших

Газета.Ru
1 час назад

32-летний Денис Щупка, ставший свидетелем взрыва автобуса в Воронеже, заявил, что после ЧП сразу же поспешил на помощь раненым. Об этом он рассказал RT.

Взрыв в Воронеже: как спасали пострадавших
Фото: ReutersReuters

"Мы с другом взяли воды, давали им попить, вытаскивали раненых из автобуса. Точнее, вытаскивал больше Игорь Пахачев, он самый первый кинулся на помощь пострадавшим, а мы уже размещали их на лавках поблизости. У самых тяжелораненых были сильные повреждения ног. Со жгутами были проблемы — чтобы люди не умерли от кровопотери, перевязывали им ноги ремнями", - рассказал он.

По его словам, в кадетском корпусе МЧС его научили оказывать первую помощь.

Губернатор Воронежа Александр Гусев обещал наградить всех, кто помогал пострадавшим. Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе. Сообщалось о 22 пострадавших в результате взрыва, еще двое человек скончались.

Компании,Александр Гусев,МЧС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители