Взрыв в Воронеже: как спасали пострадавших

"Мы с другом взяли воды, давали им попить, вытаскивали раненых из автобуса. Точнее, вытаскивал больше Игорь Пахачев, он самый первый кинулся на помощь пострадавшим, а мы уже размещали их на лавках поблизости. У самых тяжелораненых были сильные повреждения ног. Со жгутами были проблемы — чтобы люди не умерли от кровопотери, перевязывали им ноги ремнями", - рассказал он.