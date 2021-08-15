Акции Victoria’s Secret подорожали на 20% за неделю

Victoria’s Secret на подъеме. Марка нижнего белья, которой полтора года назад прочили закат, внезапно стала вновь популярной у инвесторов. За прошлую неделю ее акции подорожали на 20%. С чем это связано?

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

Рост произошел после того, как акциям Victoria’s Secret повышенный рейтинг присвоил JPMorgan. При этом, по мнению специалистов финансового холдинга, в течение года цена акций может вырасти еще. А еще в начале прошлого года, перед началом пандемии ей прочили закат. И эти ожидания усилились после того, как было отменено знаменитое Victoria's Secret Fashion Show.

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Тогда, предположительно, это произошло из-за споров о дополнительном IPO другой марки, принадлежащей L Brands, — Bath & Body Works.

Кроме того, все это происходило на фоне обвинений в харассменте бывшего директора по маркетингу Victoria’s Secret Эдварда Разека. Но за время пандемии движение Me Too поутихло, а история подзабылась.

Некоторые консультанты, например российское «Открытие брокер», отмечают, что «текущие социальные тенденции в обществе могут помешать полному раскрытию акционерной стоимости компании». Все же хорошие финансовые показатели — в частности, коэффициент капитализации к доходности Victoria’s Secret составляет всего 15 — не могут не заинтересовать инвесторов, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Пандемия затронула отрасли, которые были незыблемыми. Например, офисная недвижимость или рынок помады. Из-за пандемии женщины стали носить маски, и если раньше в каждую рецессию продажи помады росли, то в данной ситуации, когда маски закрывали помаду, на рынке косметики все было не так, как обычно. Люди за последний год стали больше тратить на себя любимых, потому что осознали, что край может быть гораздо ближе, чем кажется. Наверное, и на рынке нижнего белья тоже эта тенденция должна была сказаться. В целом инвесторам очень нравятся такие акции. Когда предприятие проходит стадию разделения и делается спин офф, то та компания, которая выделяется, имеет хороший баланс. Так и произошло с Victortia’s Secret».

Пандемия действительно повлияла как на предпочтеня покупателей, так и на общую динамику продаж. Но Европа пока что только готовится следовать в этом за США, говорит профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова:

Любовь Попова профессор истории моды Академии художеств Милана «Европа еще не вернулась к прежнему потреблению модных товаров, поэтому ситуация очень отличается от Америки. Трудно сказать, какие перспективы. В принципе в Италии 80% примерно покупателей бутиков — это туристы. А туристы еще не вернулись, как это было до эпидемии. Если вы посмотрите, например, на Милан, на самый шикарный район, где все бутики знаменитых марок, то это просто пустыня. С другой стороны, перспективы Европы оптимистические. Экономика начинает уже восстанавливаться. Потребление постепенно будет возвращаться к прежнему уровню».