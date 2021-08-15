Бизнесмены назвали проблемы с вакцинацией сотрудников

Российские бизнесмены раскрыли причины, которые мешают им вакцинировать против коронавируса положенные 60 процентов сотрудников. Среди них отмечают несоответствие данных по среднесписочному количеству работников, медицинские отводы и сезон отпусков, передает РИА Новости.

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва» Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Как пояснил председатель совета московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов, проблемы, связанные с прививками, не изменились по существу. Так, например, в списках присутствует десять сотрудников, из них двое в декрете, у троих медотводы, трое переболели, и только оставшиеся двое получили вакцину, поэтому прививать больше некого, добавил он. Кроме того, Роспотребнадзор имеет свою базу, которая не совпадает с предприятиями, но этот вопрос уже решается путем прямого взаимодействия.

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Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко также обратил внимание на сложности с медотводом. Такие работники не входят в положенные к вакцинации 60 процентов, и если в компании 50 процентов получили отвод, такое требование затруднительно выполнить.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин полагает, что бизнес может столкнуться с нехваткой кадров из-за вакцинации. Он добавил, что сложнее всего для работодателей было уговорить сотрудников прививаться, однако большая часть столичных компаний с этим справилась.

«В Москве зафиксирован нижайший уровень безработицы за несколько последних лет, что говорит о том, что на трудовом рынке не так много специалистов, нуждающихся в работе, а это значит, уволив сотрудника, бизнесу не так просто будет найти ему замену», — сказал Порочкин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский заявил отметил, что регион движется к отметке в 60 процентов, с 18 августа начнутся проверки Роспотребнадзора. Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова сообщила, что поступало много заявок от руководителей предприятий, которые поддержали вакцинацию, однако боялись не уложиться в сроки, поэтому они были перенесены на конец августа. Ее коллега из Башкортостана Флюр Асадуллин пояснил, что, несмотря на отсутствие обязательных прививок в регионе, процент уже превысил положенный, поскольку фирмы понимают — чем меньше вероятность заражений, тем меньше шансов на введение новых ограничений.