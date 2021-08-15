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Суд заблокировал сайты платформы для «пробива» личных данных «Глаз Бога»

Секрет Фирмыиещё 5
1 час назад

Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке сайтов, связанных с платформой для поиска информации о персональных данных «Глаз Бога». Таким образом, суд согласился с доводами прокуратуры, по версии которой владелец сервиса за деньги предоставлял пользователям информацию из открытых источников и баз, нелегально попавших в интернет.

Суд в Москве заблокировал сервис «Глаз Бога»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение о блокировке сайтов платформы «Глаз Бога» появилось на сайте Таганского районного суда. Ответчик и владелец сервиса, бизнесмен Евгений Антипов на заседание не явился.

После вынесения судебного вердикта Роскомнадзор (РКН) внёс сайт «Глаза Бога» в реестр запрещённых ресурсов.

В начале июля суд в Москве по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога». Ведомство утверждало, что платформа нарушает права людей на неприкосновенность частной жизни, а также на личную и семейную тайну. Впрочем, Антипов утверждал, что под ограничения попадал только клон «Глаза Бога», а сам сервис продолжает работать.

Аудитория «Глаза Бога», согласно официальным данным, превышала 1 млн пользователей. Клиенты ресурса имели возможность по запросу получить личные данные почти о любом человеке, в том числе его номер телефона. Сервис активно использовали в профессиональных целях журналисты, коллекторы и силовики.

Ранее «Секрет» писал, что владелец «Глаза Бога» ежемесячно получает до 15 млн рублей благодаря доходам от сервиса.

Компании,Евгений Антипов,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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