«Хозяин — барин»: Как работодатели следят за сотрудниками

Сегодня на рынке представлено множество программных решений для мониторинга за действиями сотрудника на работе, однако зачастую компании, использующие такие инструменты, не уведомляют о факте наблюдения. «Газета.Ru» выяснила, законно ли следить за работниками при помощи современных технологий и можно ли делать выводы о труде человека и его вовлеченности в работу по данным ПО.

Под прицелом

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Работодатели всегда заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были активно вовлечены в рабочий процесс. Сегодня есть ряд программ, которые позволяют отслеживать действия сотрудников на работе. Принцип действия у данного вида ПО таков: на ПК устанавливается программа, которая собирает информацию о действиях пользователя. Затем на основе собранных данных руководитель может понять, как работают наемные сотрудники и чем они заняты в рабочее время. При этом каждая программа собирает разный объем и вид информации.

Так, отечественные компании предлагают совершенно разные решения для бизнеса: от систем учета рабочего времени до отслеживания действий сотрудником за компьютером.

Например, у компании «МегаФон» есть продукт «Контроль кадров», который позволяет фиксировать перемещения сотрудников.

«Он разработан для организаций, работающих в сфере логистики, дистанционной торговли, курьерской доставки, и позволяет координировать маршруты и графики сотрудников. Клиенты используют его, чтобы управлять штатом экспедиторов, ремонтных бригад, торговыми представителями или курьерами. Работодатели могут видеть эффективность работы сотрудников через постановку задач и статуса их выполнения. Инструмент дает несколько возможностей подтвердить выполнение задачи — фотофиксацию или ручной чек-лист. В продукте есть также популярная функция «Кто рядом», которая помогает оперативно найти ближайшего свободного для выполнения задания сотрудника», — рассказала руководитель по IoT МегаФона Наталья Бурчилина.

Как отметил создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» и IT-предприниматель Евгений Антипов, особенно хорошо себя проявляют системы рейтинга.

«Они динамичные, то есть вам нужно именно работать не хуже, чем работают остальные, и благодаря данному рейтингу вы понимаете, где вы отстаете и где нужно увеличить эффективность... Может быть, это жестко, но это правильный подход, если смотреть с точки зрения IT. Тем более, система рейтинга не работает скрыто, она работает по принципу вашего онлайн-дневника, вы можете видеть, сколько у вас каких оценок, и понимать, что же у вас выйдет в конце за четверть, не уволят ли вас, а если все плохо — где нужно подтянуть, чтобы не оказаться в кабинете начальника с просьбой уволиться по собственному желанию», — считает Антипов.

По его словам, подобный подход нужен компаниям и он будет использоваться и внедряться повсеместно, поскольку повышает эффективность сотрудников.

На чьей стороне закон

Партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий рассказал «Газете.Ru», что часто подобные ПО отслеживают цифровой след человека, который, с точки зрения законодательства, является персональными данными. Работодатель вправе собирать и анализировать такую информацию, но при соблюдении ряда условий.

«Во-первых, работники должны дать свое письменное согласие на обработку персональных данных. При этом такое согласие должно быть информированным, сотрудники должны знать обо всех видах собираемых персональных данных, а также способах и целях их обработки.

Во-вторых, существует ряд ограничений, установленных законом.

В частности, содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Наконец, совершенно отдельная история может возникнуть в тех случаях, когда работники осуществляют трудовую деятельность на своих собственных компьютерах. В этом случае существует риск, что работодатель может собирать не только относящуюся к работе информацию, но и сведения о частной жизни граждан, что в определенных случаях может нарушить не только законодательство о персональных данных, но и уголовный кодекс, запрещающий нарушать неприкосновенность частной жизни», — считает Городецкий.

Вопрос этики

Ранее руководитель компании Xsolla по рекомендации команды Big Data, которая проанализировала активность сотрудников в разнообразных рабочих инструментах — Jira, Confluence, почте Google, чатах, документах и дашбордах, — уволил около 150 «невовлеченных в работу» работников.

Как утверждает основатель Xsolla Александр Агапитов, эти сотрудники не всегда присутствовали на рабочем месте во время удаленки и не проявляли активность в рабочих чатах. Событие вызвало резонанс, так как действия Агапитова многие посчитали неэтичными, а решение необоснованным.

«Применять такую строгую меру ответственности, опираясь лишь на аналитику автоматического сбора данных, несколько поспешно и грозит судебным разбирательством, где работодателю нужно будет привести весомые аргументы, что степень тяжести проступка работника соответствует такой жесткой мере, как увольнение», — сообщила юрист hh.ru по вопросам трудового права и договорной работе Татьяна Нечаева.

При этом, отвечая на вопрос о том, можно ли делать выводы о работоспособности человека и его вовлеченности по данным ПО, она отметила, что многое будет зависеть от специфики работы конкретного подчиненного, так как должностные обязанности некоторых сотрудников не связаны с техникой.

«Конечно, увольнять из-за Big Data, да и вообще по почте не очень этично, но хозяин — барин, как говорится», — считает директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло.

Он также подчеркнул, что сотрудников необходимо уведомлять о факте мониторинга их работы.