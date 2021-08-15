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«Хозяин — барин»: имеют ли компании право следить за сотрудниками

Газета.Ru
28 минут назад

Сегодня на рынке представлено множество программных решений для мониторинга за действиями сотрудника на работе, однако зачастую компании, использующие такие инструменты, не уведомляют о факте наблюдения. «Газета.Ru» выяснила, законно ли следить за работниками при помощи современных технологий и можно ли делать выводы о труде человека и его вовлеченности в работу по данным ПО.

«Хозяин — барин»: Как работодатели следят за сотрудниками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Под прицелом

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Работодатели всегда заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были активно вовлечены в рабочий процесс. Сегодня есть ряд программ, которые позволяют отслеживать действия сотрудников на работе. Принцип действия у данного вида ПО таков: на ПК устанавливается программа, которая собирает информацию о действиях пользователя. Затем на основе собранных данных руководитель может понять, как работают наемные сотрудники и чем они заняты в рабочее время. При этом каждая программа собирает разный объем и вид информации.

Так, отечественные компании предлагают совершенно разные решения для бизнеса: от систем учета рабочего времени до отслеживания действий сотрудником за компьютером.

Например, у компании «МегаФон» есть продукт «Контроль кадров», который позволяет фиксировать перемещения сотрудников.

«Он разработан для организаций, работающих в сфере логистики, дистанционной торговли, курьерской доставки, и позволяет координировать маршруты и графики сотрудников. Клиенты используют его, чтобы управлять штатом экспедиторов, ремонтных бригад, торговыми представителями или курьерами. Работодатели могут видеть эффективность работы сотрудников через постановку задач и статуса их выполнения. Инструмент дает несколько возможностей подтвердить выполнение задачи — фотофиксацию или ручной чек-лист. В продукте есть также популярная функция «Кто рядом», которая помогает оперативно найти ближайшего свободного для выполнения задания сотрудника», — рассказала руководитель по IoT МегаФона Наталья Бурчилина.

Как отметил создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» и IT-предприниматель Евгений Антипов, особенно хорошо себя проявляют системы рейтинга.

«Они динамичные, то есть вам нужно именно работать не хуже, чем работают остальные, и благодаря данному рейтингу вы понимаете, где вы отстаете и где нужно увеличить эффективность... Может быть, это жестко, но это правильный подход, если смотреть с точки зрения IT. Тем более, система рейтинга не работает скрыто, она работает по принципу вашего онлайн-дневника, вы можете видеть, сколько у вас каких оценок, и понимать, что же у вас выйдет в конце за четверть, не уволят ли вас, а если все плохо — где нужно подтянуть, чтобы не оказаться в кабинете начальника с просьбой уволиться по собственному желанию», — считает Антипов.

По его словам, подобный подход нужен компаниям и он будет использоваться и внедряться повсеместно, поскольку повышает эффективность сотрудников.

На чьей стороне закон

Партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий рассказал «Газете.Ru», что часто подобные ПО отслеживают цифровой след человека, который, с точки зрения законодательства, является персональными данными. Работодатель вправе собирать и анализировать такую информацию, но при соблюдении ряда условий.

«Во-первых, работники должны дать свое письменное согласие на обработку персональных данных. При этом такое согласие должно быть информированным, сотрудники должны знать обо всех видах собираемых персональных данных, а также способах и целях их обработки.

Во-вторых, существует ряд ограничений, установленных законом.

В частности, содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Наконец, совершенно отдельная история может возникнуть в тех случаях, когда работники осуществляют трудовую деятельность на своих собственных компьютерах. В этом случае существует риск, что работодатель может собирать не только относящуюся к работе информацию, но и сведения о частной жизни граждан, что в определенных случаях может нарушить не только законодательство о персональных данных, но и уголовный кодекс, запрещающий нарушать неприкосновенность частной жизни», — считает Городецкий.

Вопрос этики

Ранее руководитель компании Xsolla по рекомендации команды Big Data, которая проанализировала активность сотрудников в разнообразных рабочих инструментах — Jira, Confluence, почте Google, чатах, документах и дашбордах, — уволил около 150 «невовлеченных в работу» работников.

Как утверждает основатель Xsolla Александр Агапитов, эти сотрудники не всегда присутствовали на рабочем месте во время удаленки и не проявляли активность в рабочих чатах. Событие вызвало резонанс, так как действия Агапитова многие посчитали неэтичными, а решение необоснованным.

«Применять такую строгую меру ответственности, опираясь лишь на аналитику автоматического сбора данных, несколько поспешно и грозит судебным разбирательством, где работодателю нужно будет привести весомые аргументы, что степень тяжести проступка работника соответствует такой жесткой мере, как увольнение», — сообщила юрист hh.ru по вопросам трудового права и договорной работе Татьяна Нечаева.

При этом, отвечая на вопрос о том, можно ли делать выводы о работоспособности человека и его вовлеченности по данным ПО, она отметила, что многое будет зависеть от специфики работы конкретного подчиненного, так как должностные обязанности некоторых сотрудников не связаны с техникой.

«Конечно, увольнять из-за Big Data, да и вообще по почте не очень этично, но хозяин — барин, как говорится», — считает директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло.

Он также подчеркнул, что сотрудников необходимо уведомлять о факте мониторинга их работы.

«Но есть нюансы. Во-первых, сотрудника можно и не уведомлять, конечно. Но если вылезет наружу, будет как с Агапитовым, отплевываться долго, брэнд словил хайп сомнительного свойства. В анналы — навсегда. Если сотруднику сообщить о слежке, он тоже вполне может слить инфу. По факту за сотрудниками много где следят, но не все об этом вслух распространяются и рассказывают об этом самим сотрудникам. Они, увы, часто тоже не котики, несмотря на все усилия компаний», — заключил эксперт.

Компании,Статьи,Татьяна Нечаева,Евгений Антипов,Google,Мегафон,Газета.Ru,
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