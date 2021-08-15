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Нефтяной гигант Saudi Aramco впервые вложился в солнечную энергию

Секрет Фирмы
15 августа 2021

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco стала участницей проекта солнечной электростанции Sudair Solar, стоимость которого оценивается в 3,4 млрд саудовских риялов ($900 млн). По планам правительства, Sudair Solar станет одной из крупнейших фотоэлектрических электростанций в мире. До этого Saudi Aramco не инвестировал в предприятия по производству зелёной энергии.

Saudi Aramco впервые вложился в солнечную энергию
Фото: ReutersReuters

Электростанция Sudair Solar мощностью до 1,5 ГВт будет построена в регионе Судаир. Она входит в программу Саудовской Аравии по развитию возобновляемой энергии. Власти страны объявили о планах строительства в апреле 2021 года, главным разработчиком проекта стала энергетическая компания ACWA Power, на 50% принадлежащая государству.

«Дочка» Saudi Aramco, компания SAPCO, присоединилась к консорциуму ACWA Power и компании Badeel, которая контролируется Государственным инвестиционным фондом (PIF). Об этом говорится в сообщении консорциума.

После завершения строительства Saudi Aramco будет принадлежать 30% электростанции, а PIF и ACWA Power достанется по 35%. Инвесторы ожидают, что первая фаза строительства закончится во второй половине 2022 года. После этого станция начнёт подачу энергии и обеспечит электричеством 185 000 домов по низким тарифам. Её работа позволит сократить выбросы в атмосферу на 2,9 млн т загрязняющих веществ в год.

В августе Saudi Aramco отчиталась о рекордном росте прибыли во втором квартале 2021 года. Она взлетела на 300% по сравнению с результатами 2020-го. Этому способствовали ослабление коронавирусных ограничений, вакцинация и меры стимулирования экономической активности.

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