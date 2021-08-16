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Семь авиакомпаний в РФ введут скидки для некоторых пассажиров. Минимальная цена билета — 1 рубль

Ura.Ru
33 минуты назад

Семь российских авиаперевозчиков предоставят за счет государственных субсидий скидки на перелеты взрослых с несовершеннолетними. Чтобы точно попасть в программу дотаций, авиакомпания Nordwind готова продавать билеты за один рубль, рассказал журналистам источник в сфере авиаперевозок.

Семь авиакомпаний введут скидки для пассажиров с детьми
Фото: URA.RUURA.RU

Субсидирование получат: S7 Airlines, «Уральские авиалинии» (скидки будут на 11 направлений), Nordwind, «Аэрофлот», Smartavia, Red Wings и «Азимут». Вместе они охватят 35 направлений по России, пишут «Известия». По словам источника издания, перевозчик Nordwind не был уверен, что сможет попасть в программу и выставил минимально возможную стоимость тарифа: один рубль. Теперь пассажир с ребенком сможет за рубль улететь из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару Иркутск и обратно. «Уральские авиалинии» будут предоставлять скидки на билеты в 9-37%.

Собеседник газеты считает, что условия предоставления скидок для большинства пассажиров окажутся неприемлимы, поэтому компании не смогут освоить даже миллиард из предложенных государством 1,13 млрд рублей. Дело в том, что доля пассажиров с детьми составляет 7-10%, причем чаще всего детей возят летом, а не после начала учебного сезона.

Компании,Уральские авиалинии,АК S7,Red Wings,Аэрофлот,газета "Известия",
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