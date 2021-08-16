В Германии назвали последствия отказа от «Севпотока-2»

"Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток - 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с "зелеными" может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "зеленой" партии", - сказал он газете.