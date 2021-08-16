Каждая пятая компания наказала непривитых сотрудников

В каждой пятой российской компании, на которую распространяется требование об обязательной вакцинации персонала от коронавируса, непривитых сотрудников отстранили от работы или уволили. Об этом 16 августа пишет Forbes со ссылкой на данные опроса кадровиков из больше 900 компаний.

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва» Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Уволили отказавшихся от прививки без медицинских оснований в 5% компаний, хотя официально это и незаконно. Еще 16% отстранили таких сотрудников от работы.

При этом в каждой третьей компании не стали применять санкций и смогли выполнить указание о вакцинации 60% сотрудников. Кадровики в почти половине фирм заявили, что до сих пор не знают, как поступить в этой ситуации, и надеются дождаться конца прививочной кампании.

В целом только в 8% компаний все сотрудники согласились привиться от коронавируса. Почти в половине фирм отказался от вакцинации каждый десятый, и каждый третий — еще у трети предприятий.

40% компаний грозят сотрудникам санкциями за отказ от вакцинации, следует из данных опроса. Треть — никак не стимулируют этот процесс, а в четверти — предлагают за прививку различные бонусы — от дополнительных выходных до премий.

Обязательную вакцинация для сотрудников сферы обслуживания и тех, кто общается по работе с большим количеством людей, ввели в июле больше половины регионов России. В компаниях, занятых в этих отраслях, должны привиться от 60% до 80% сотрудников. В случае невыполнения этих условий власти грозят бизнесу санкциями.