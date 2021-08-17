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На производителя кваса «Никола» нашлись потенциальные покупатели

Sostav.ruиещё 1
2 часа назад

Новгородскую &laquo;Деку&raquo;, производителя напитков &laquo;Никола&raquo; и &laquo;Хлебный квас&raquo;, может купить компания &laquo;Иннова Финанс&raquo; Андрея Данькова. Ранее производитель занимал 35% российского рынка кваса, а сейчас находится в стадии банкротства, сообщает &laquo;Коммерсант&raquo;.

На производителя кваса «Никола» нашлись потенциальные покупатели
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Сам Даньков подтвердил изданию интерес к &laquo;Деке&raquo;, подчеркнув, что планирует заниматься проектом сам. В 2020 году производство на &laquo;Деке&raquo; было остановлено. На апрель 2021 года в реестр требований кредиторов было включено 1,89 млрд руб. Производственный комплекс компании оценен в 1,5 млрд руб.

Конкурсный управляющий &laquo;Деки&raquo; Максим Лагода рассказал, что конкурсные кредиторы проголосовали против продажи имущества единым лотом. Однако в компании считают более выгодной и целесообразной продажу завода единым лотом, поэтому намерены обратиться в суд, чтобы порядок реализации утвердил судья, ведущий дело о банкротстве. При этом конечная цель &mdash; вернуть &laquo;Деке&raquo; права на бренд &laquo;Никола&raquo;.

По мнению участников рынка, покупать производство без бренда нет смысла, так как возвращение продукта на рынок потребует значительных инвестиций. Исполнительный директор &laquo;Русбренда&raquo; Алексей Поповичев отмечает, что &laquo;Никола&raquo; до сих пор остается известной и перспективной маркой, однако без серьезных вложений в маркетинг и дистрибуцию прорывных результатов ждать не стоит.

Компании,Максим Лагода,Алексей Поповичев,
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