На производителя кваса «Никола» нашлись потенциальные покупатели

Новгородскую «Деку», производителя напитков «Никола» и «Хлебный квас», может купить компания «Иннова Финанс» Андрея Данькова. Ранее производитель занимал 35% российского рынка кваса, а сейчас находится в стадии банкротства, сообщает «Коммерсант».
Сам Даньков подтвердил изданию интерес к «Деке», подчеркнув, что планирует заниматься проектом сам. В 2020 году производство на «Деке» было остановлено. На апрель 2021 года в реестр требований кредиторов было включено 1,89 млрд руб. Производственный комплекс компании оценен в 1,5 млрд руб.
Конкурсный управляющий «Деки» Максим Лагода рассказал, что конкурсные кредиторы проголосовали против продажи имущества единым лотом. Однако в компании считают более выгодной и целесообразной продажу завода единым лотом, поэтому намерены обратиться в суд, чтобы порядок реализации утвердил судья, ведущий дело о банкротстве. При этом конечная цель — вернуть «Деке» права на бренд «Никола».
По мнению участников рынка, покупать производство без бренда нет смысла, так как возвращение продукта на рынок потребует значительных инвестиций. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что «Никола» до сих пор остается известной и перспективной маркой, однако без серьезных вложений в маркетинг и дистрибуцию прорывных результатов ждать не стоит.