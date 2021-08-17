На производителя кваса «Никола» нашлись потенциальные покупатели

Новгородскую «Деку», производителя напитков «Никола» и «Хлебный квас», может купить компания «Иннова Финанс» Андрея Данькова. Ранее производитель занимал 35% российского рынка кваса, а сейчас находится в стадии банкротства, сообщает «Коммерсант».

Сам Даньков подтвердил изданию интерес к «Деке», подчеркнув, что планирует заниматься проектом сам. В 2020 году производство на «Деке» было остановлено. На апрель 2021 года в реестр требований кредиторов было включено 1,89 млрд руб. Производственный комплекс компании оценен в 1,5 млрд руб.

Конкурсный управляющий «Деки» Максим Лагода рассказал, что конкурсные кредиторы проголосовали против продажи имущества единым лотом. Однако в компании считают более выгодной и целесообразной продажу завода единым лотом, поэтому намерены обратиться в суд, чтобы порядок реализации утвердил судья, ведущий дело о банкротстве. При этом конечная цель — вернуть «Деке» права на бренд «Никола».