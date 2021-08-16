Компания Безоса подала в суд на НАСА

Аэрокосмическая компания Blue Origin богатейшего человека мира Джеффа Безоса подала в суд на американское космическое агентство (NASA), сообщило издание The Verge. Фирма продолжает оспаривать победу SpaceX Илона Маска в многомиллиардном тендере на строительство космического корабля для отправки астронавтов на Луну. Попытка сделать это через Счётную палату США ранее провалилась. Из-за новой жалобы NASA рискует ещё больше отстать от графика по лунной программе.

Фото: blueorigin.com blueorigin.com

О том, что SpaceX выиграла контракт NASA на отправку астронавтов на Луну, «Секрет» писал в апреле. В тендере также участвовали Blue Origin и компания Dynetics, регулярно сотрудничающая с министерством обороны США. Фирма Безоса предлагала построить корабль за $5,9 млрд, а компания Маска — за $2,9 млрд.

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Позже Blue Origin подала в американскую Счётную палату (GAO) протест в связи с выбором NASA. Фирма отметила, что SpaceX дали возможность пересмотреть свою заявку, а Blue Origin — нет. Американское космическое агентство поручило SpaceX приостановить работы по контракту, пока GAO не разрешит все неурегулированные вопросы. В конце июля ведомство отклонило жалобу Blue Origin.

Теперь компания Безоса подала иск к NASA в федеральный суд. Фирма утверждает, что агентство провело незаконную и неправильную оценку предложений в рамках тендера. NASA собиралось отправить астронавтов на Луну в 2024 году, но очередная жалоба компании Безоса может снова привести к остановке работ SpaceX по выигранному контракту. Это рискует остановить США в гонке по возвращению человека на спутник Земли.

Пытаясь обойти Илона Маска в лунной программе, Джефф Безос написал открытое письмо американскому космическому агентству, в котором предложил решить финансовые вопросы NASA в обмен на контракт на строительство лунного посадочного модуля. По словам бизнесмена, его компания Blue Origin готова работать на NASA, отказавшись от выплат до $2 млрд.