Цены на газ в Европе могут снизится после запуска "Северного потока – 2"

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко оценил последствия запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА "Новости". "Скорее всего, "Газпром" будет наращивать поставки после запуска "Северного потока — 2", это должно остудить цены", — рассказал Маринченко. Он добавил, что кроме снижения цен запуск газопровода поспособствует введению в эксплуатацию новых мощностей по добыче сжиженного природного газа в США и других странах, которые ожидаются в 2023-2025 годах. Маринченко подчеркнул, что не следует исключать и дальнейшего роста цен на газ. Ранее цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения "Газпрома" забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на момент открытия торгов составляла почти $550 за 1 тыс. куб. м. После объявления итогов аукциона она поднялась на 2,5% до $586,3.