Акции Tesla упали после расследования США

Акции американской компании Tesla начали падать после того, как в США приступили к расследованию в отношении работы автопилота электромобилей. На открытии торгов в понедельник, 16 августа, ценные бумаги подешевели на 4,31 процента, затем падение ускорилось до 4,45 процента — до 685,23 доллара за штуку, а затем и до пяти процентов (681,01 доллара за акцию). Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Поводом для обрушения акций стало расследование относительно безопасности электромобилей. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. Это касается моделей Y, X, S и 3 с системами Tesla Autopilot и Traffic-aware cruise control — всего 765 тысяч автомобилей — почти все, проданные в США с 2014 года.