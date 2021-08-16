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Акции Tesla упали после расследования США

Lenta.ru
55 минут назад

Акции американской компании Tesla начали падать после того, как в США приступили к расследованию в отношении работы автопилота электромобилей. На открытии торгов в понедельник, 16 августа, ценные бумаги подешевели на 4,31 процента, затем падение ускорилось до 4,45 процента — до 685,23 доллара за штуку, а затем и до пяти процентов (681,01 доллара за акцию). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla упали после расследования США
Фото: ReutersReuters

Поводом для обрушения акций стало расследование относительно безопасности электромобилей. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. Это касается моделей Y, X, S и 3 с системами Tesla Autopilot и Traffic-aware cruise control — всего 765 тысяч автомобилей — почти все, проданные в США с 2014 года.

У властей возникли подозрения, что при движении с включенным автопилотом или круиз-контролем автомобили часто неверно распознают припаркованные машины дорожных служб и экстренной помощи. В общей сложности с 2018 года выявлено 11 таких аварий, в основном вечерних и ночных. Tesla врезались в машины с включенными мигалками, сигнальными огнями и светящимся табло со стрелками.

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