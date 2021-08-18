В Германии перечислили семь препятствий для «Северного потока-2»

Немецкое издание Handelsblatt определило семь ключевых препятствий для работы газопровода «Северный поток-2».

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Первое, самое серьезное препятствие — газовая директива ЕС, которую ужесточили два года назад целенаправленно для того, чтобы усложнить реализацию проекта. Еврокомиссия может не утвердить проект как необходимый для интересов ЕС или отказать «Газпрому» в праве быть его оператором.

Второе, третье и четвертое препятствия относятся к внутриевропейской политике: это позиция Польши и государств Прибалтики, которые не хотят усиления России, настороженное отношение к проекту в Европарламенте и немецкой партии «Зеленые», которая последовательно выступает против него.

Пятым препятствием автор Handelsblatt назвал Амоса Хохштейна, американского дипломата, ответственного за энергетическую безопасность. Он известен как противник российского газопровода, и его назначение означает, что США готовы продолжать влиять на эту ситуацию.

Шестая и седьмая причина относятся напрямую к экологической политике: речь идет об исках экологических организаций Германии против строительства газопровода и о том, что проект противоречит климатической политике ЕС — через 30 лет европейцы хотят отказаться от ископаемого топлива. Однако уточняется, что «Северный поток-2» можно переделать для транспортировки водорода вместо природного газа.