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В "Векторе" сообщили, что обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран

ТАССиещё 1
50 минут назад

Обращения от более 50 стран поступили на поставку или трансфер производства вакцины "Эпиваккорона". Уже заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Вектор": Обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран
Фото: ТАССТАСС

"Вектор" сосредоточен в первую очередь на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания "Герофарм". Уже заключен контракт с Венесуэлой, Бразилией, но суммарно у нас уже более 50 обращений от стран либо на поставку "Эпиваккороны", либо на трансфер производства", - рассказал он газете.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.

Компании,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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