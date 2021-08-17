"Вектор": Обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран

Обращения от более 50 стран поступили на поставку или трансфер производства вакцины "Эпиваккорона". Уже заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью газете " Известия ", опубликованном в среду.

"Вектор" сосредоточен в первую очередь на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания "Герофарм". Уже заключен контракт с Венесуэлой, Бразилией, но суммарно у нас уже более 50 обращений от стран либо на поставку "Эпиваккороны", либо на трансфер производства", - рассказал он газете.