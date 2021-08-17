"Вектор": Обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран

Обращения от более 50 стран поступили на поставку или трансфер производства вакцины "Эпиваккорона". Уже заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.
"Вектор" сосредоточен в первую очередь на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания "Герофарм". Уже заключен контракт с Венесуэлой, Бразилией, но суммарно у нас уже более 50 обращений от стран либо на поставку "Эпиваккороны", либо на трансфер производства", - рассказал он газете.
"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.