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«Почта России» создала инжиниринговую компанию

RB.ruиещё 2
1 час назад

До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, наберут новых сотрудников — штат новой структуры составит 3600 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почтового оператора.

«Почта России» создала IT-компанию
Фото: ТАССТАСС

Сейчас обслуживанием этой техники занимаются частично региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений «Почты России». Компания возьмет эту работу на себя, так «Почта России» надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры на 15-20%, отметил собеседник газеты.

В будущем также компанию планируется вывести на внешний сервисный рынок и составить конкуренцию существующим игрокам.

Компании,Почта России,Ведомости,
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