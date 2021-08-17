«Почта России» создала IT-компанию

До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, наберут новых сотрудников — штат новой структуры составит 3600 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почтового оператора.

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Сейчас обслуживанием этой техники занимаются частично региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений «Почты России». Компания возьмет эту работу на себя, так «Почта России» надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры на 15-20%, отметил собеседник газеты.